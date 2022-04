Arteta przeprosił kibiców. “To niedopuszczalne”

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal w poniedziałkowy wieczór wysoko 0:3 przegrał w wyjazdowym meczu Premier League z Crystal Palace. Po zakończeniu spotkania menedżer Kanonierów Mikel Arteta przeprosił kibiców za “nieakceptowalny” występ prowadzonej przez siebie drużyny.

W poniedziałkowym meczu 31. kolejki Premier League Arsenal wysoko przegrał na wyjeździe z Crystal Palace

Dla Kanonierów to druga porażka w trzech ostatnich ligowych spotkaniach

Rozczarowania postawą swojej drużyny nie krył Mikel Arteta

Arteta grzmiał po meczu

Arsenal przegrywając z Orłami nie zdołał wrócić na czwarte miejsce w tabeli, które po ostatnim weekendzie zajmuje Tottenham Hotspur. Obie drużyny mają na swoim koncie po 59 punktów, ale Kanonierzy mają do rozegrania jeden mecz więcej. Nie ma jednak wątpliwości, że poniedziałkowa porażka komplikuje zespołowi Mikela Artety walkę o udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

– Gratulacje dla Palace za mecz, który rozegrali. My uniemożliwiliśmy sobie wszystko sposobem, w jaki graliśmy – powiedział Arteta po ostatnim gwizdku sędziego. – Najpierw trzeba powalczyć i biegać, a później zasłużyć na prawo do gry. Byliśmy bardzo niekonsekwentnie posiadając piłkę i to było niedopuszczalne – kontynuował.

– Byliśmy słabi, szczególnie w pierwszej połowie. Przepraszam naszych kibiców. Nie mieliśmy dziś odpowiedniej prezencji ani opanowania, aby zdominować sytuację i to mnie najbardziej denerwuje. Są takie dni, że ciebie nie ma i ciągle się spóźniasz – dodał.

– Kiedy mieliśmy swoje okazje, nie potrafiliśmy zdobyć bramkę. Nie daliśmy sobie szansy powrotu do gry. Teraz przede wszystkim trzeba przyjąć krytykę, na którą zasługujemy. Następnie musimy spojrzeć w lustro i skupić się na następnym meczu – stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

