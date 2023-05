Sezon Premier League dobiega końca - do rozegrania została już tylko jedna kolejka. Niektóre drużyny już mogą koncentrować się na kolejnych rozgrywkach. W tej sytuacji jest m.in. Arsenal, który został wicemistrzem Anglii. Mikel Arteta wypowiedział się na temat planów Kanonierów.

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta (Nottingham Forest - Arsenal Londyn)

Arsenal zamknie sezon w Premier League jako wicemistrz kraju

Kanonierów czekają zmiany kadrowe

Mikel Arteta mówi na temat przyszłości londyńczyków

Arsenal. Arteta z optymizmem patrzy w przyszłość

Arsenal ma za sobą wyjątkowo udany sezon w Premier League. Chociaż Kanonierzy nie zdołali utrzymać przewagi nad Manchesterem City i kończą rozgrywki na 2. lokacie, przed rozpoczęciem zmagań niewielu spodziewało się, że londyńczycy zaprezentują się tak znakomicie i wyprzedzą United, Liverpool, Chelsea i Tottenham.

The Gunners są już pewni finiszu na 2. miejscu, dlatego powoli mogą myśleć o przygotowaniach do kolejnego sezonu. Kadrę stołecznej ekipy bez wątpienia czeka reorganizacja – wielu zawodników odejdzie z The Emirates, kilku piłkarzy wzmocni skład drużyny Mikela Artety. Hiszpański szkoleniowiec wypowiedział się na temat strategii wicemistrzów Anglii na rynku transferowym. Jego słowa przytoczył Fabrizio Romano:

– Musimy dążyć do doskonałości we wszystkim, czego dotykamy i w czym uczestniczymy, aby miało to duży i właściwy wpływ na klub. Mamy naprawdę obiecujący plan działania.

Kto może trafić do Londynu? Kanonierzy obserwują m.in. Sachę Boeya, Jamesa Maddisona i Adriena Rabiota.