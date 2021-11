Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal od dłuższego czasu prezentuje się świetnie. Formę londyńczyków w sobotę sprawdzi Liverpool. Głos przed meczem zabrał Mikel Arteta.

Mecz Liverpool – Arsenal to hit 12. kolejki Premier League

Przed szlagierem na konferencji prasowej pojawił się Mikel Arteta

Szkoleniowiec londyńczyków wierzy, że jego zespół jest w stanie wygrać na Anfield

Arteta wierzy w przerwanie serii

28 sierpnia tego roku to data ostatniej porażki Arsenalu, licząc wszystkie rozgrywki. Wówczas londyńczycy zostali rozbici przez Manchester City (0:5). Od tego czasu odnaleźli swój rytm i regularnie pną się w górę tabeli Premier League. Dla Kanonierów weryfikacją formy będzie sobotnie starcie z Liverpoolem na Anfield, gdzie nie wygrali od 2012 roku. Co zrobić, aby to się zmieniło?

– Mecze z Liverpoolem zawsze są ogromnym wyzwaniem. Anfield to niesamowity stadion z kapitalną historią. Musisz być w absolutnie najwyższej formie, wyznaczyć sobie wysokie standardy gry, być skoncentrowanym przez 90 minut, przygotowany pod kątem mentalnym, fizycznym, taktycznym, jeśli marzysz o zdobyciu trzech punktów w tego typu rywalizacji – powiedział Mikel Arteta.

– W przeciwnym wypadku zostaniesz niemiłosiernie wypunktowany. Znam siłę Liverpoolu. To drużyna, która nie wybacza błędów. Wizyta na Anfield to dla nas wymagający test. Czy mój zespół zda ten egzamin? Przekonamy się już wkrótce – rzekł hiszpański trener.

– Tak, wiem, że nie wygraliśmy tam od długiego czasu. Wszystkie serię mają jednak swój koniec. W ubiegłym sezonie graliśmy na Stamford Bridge, gdzie również nie potrafiliśmy zwyciężyć od dłuższego czasu. Tym razem ich przełamaliśmy. Kto wie, co wydarzy się na Anfield – przyznał opiekun Arsenalu.

– Jeśli ktoś z moich zawodników nie celuje w wygraną z Liverpoolem, nie powinien w sobotę zakładać koszulki Arsenalu i wychodzić na płytę boiska. Mam świadomość, że będzie wiele momentów, kiedy będziemy cierpieć na boisku. Na pewno będziemy mieli swój pomysł na ten mecz. Wierzę, że przyjdą odpowiednie okazje i kluczem będzie wykorzystanie ich – stwierdził Mikel Arteta.

Czytaj także: Liverpool FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (20.11.2021)