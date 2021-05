Arteta dostanie pieniądze i ultimatum do końca roku

The Sun donosi, że działacze Arsenalu zostawią Mikela Artetę w roli menedżera na kolejny sezon. Hiszpański menedżer ma otrzymać odpowiednie finanse w czasie letniego okna transferowego na zakup nowych piłkarzy. Klub postawi mu jednak ultimatum i zwolni go, jeśli na zakończenie 2021 roku Kanonierzy będą w środku ligowej tabeli.

Klub z Emirates Stadium nie zaliczy tego sezonu do udanych. Co prawda Arsenal dostał się do półfinału Europa League, ale odpadł już z tych rozgrywek. W tabeli Premier League zajmuje natomiast odległe dziesiąte miejsce.

Media w ostatnich dniach donosiły o tym, że 39-letni Hiszpan może zostać zwolniony. Nieco inny scenariusz przedstawili dziennikarze The Sun. Ich zdaniem Mikel Arteta nie tylko zostanie w Arsenalu, ale i otrzyma pieniądze na letnie wzmocnienia zespołu. Ne jest jednak pewne czy poprowadzi drużynę przez cały sezon. Zależeć to będzie od wyników. Jeśli te do końca roku nie będą zadowalające, to działacze pobłażliwi w stosunku do Artety już nie będą.

Arsenal wie, że potrzebuje wzmocnień

Właściciel klubu, Stan Koenke myśli o tym, by pozyskać latem dwa lub trzy topowe nazwiska. Ma dzięki temu zyskać uznanie w oczach kibiców, którzy od dłuższego czasu nie zgadzają się z jego polityką prowadzenia Arsenalu.

W niedzielę 9 maja Kanonierzy rozegrają swój kolejny mecz w Premier League, w którym podejmą West Bromwich Albion. Nie mają już jednak szans na dogonienie czołówki. Strata do czwartej Chelsea wynosi aż 12 punktów.

