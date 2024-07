Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu nabawił się urazu. Japończyk opuści obóz

Arsenal wyruszył już do Stanów Zjednoczonych, gdzie Kanonierzy będą mieli obóz przedsezonowy. Londyńczycy w mediach społecznościowych opublikowali listę zawodników powołanych na tournee po USA. W kadrze brakuje kilku znanych nazwisk – Kai Havertz czy Gabriel Martinelli mają dłuższe wakacje po udziale w turniejach międzynarodowych.

W zespole The Gunners nie brakuje również kontuzji. Z problemami zdrowotnymi mierzą się bowiem Takehiro Tomiyasu oraz Kieran Tierney. Zdecydowanie gorszą wiadomością jest uraz japońskiego defensora, który jest dużo ważniejszą postacią w ekipie prowadzonej przez Mikela Artetę. 25-letni prawy obrońca ma problem z kolanem.

W tym momencie nie wiadomo, na ile poważna jest to kontuzja. Warto dodać, że na liście powołanych znalazł się za to Jakub Kiwior, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Reprezentant Polski najpewniej opuści Londyn, gdy na Emirates Stadium przeprowadzi się Riccardo Calafiori. W kadrze jest także Michał Rosiak – osiemnastoletni defensywny pomocnik, który na co dzień gra w drużynie U-19.

Arsenal na amerykańskich boiskach zmierzy się z Bournemouth, Manchesterem United i Liverpoolem.

Kadra Arsenalu na tournee po USA:

Bramkarze: Karl Hein, Tommy Setford, Lucas Nygaard, Alexei Rojas

Obrońcy: Ben White, Oleksandr Zinchenko, Jurrien Timber, Josh Nichols, Jakub Kiwior, Ayden Heaven, Omar Rekik

Pomocnicy: Thomas Partey, Jorginho, Michał Rosiak, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe, Fabio Vieira, Ethan Nwaneri, Salah-Eddine Oulad M’Hand, Jimi Gower

Napastnicy: Leandro Trossard, Reiss Nelson, Charles Sagoe Jr, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah