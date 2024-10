Arsenal zagra bez gwiazdy. Po raz pierwszy od maja

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal poważnie osłabiony w meczu z Bournemouth

Faworytem starcia Bournemouth – Arsenal są oczywiście goście. Podopieczni Mikela Artety obecnie plasują się na 3. lokacie i aż o dziewięć oczek wyprzedzają Wisienki, które z dorobkiem ośmiu punktów zajmują 13. miejsce w tabeli Premier League. Nawet jeżeli Kanonierzy przyjadą na Vitality bez swojej absolutnej gwiazdy, to i tak powinni sięgnąć po zwycięstwo.

W kadrze na ten mecz zabrakło Bukayo Saki. Reprezentant Anglii doznał kontuzji podczas zgrupowania kadry i nie dokończył meczu z Grecją, natomiast w rywalizacji z Finlandią już nie wystąpił. Wydawało się, że wcześniejszy powrót do klubu, a co za tym idzie – dłuższy odpoczynek, pozwolą 23-latkowi na szybszy powrót do zdrowia. Jednak ostatecznie Arteta nie powołał wychowanka The Gunners na pojedynek z Bournemouth.

Saka opuści spotkanie Premier League po raz pierwszy od maja tego roku. Anglik nie zagrał w ostatnim meczu poprzedniego sezonu, w którym Arsenal pokonał Everton 2:1. Po zakończeniu rozgrywek ligowych napastnik zaliczył osiem meczów na Euro 2024 (Anglia dotarła do finału), a po nieco ponad trzytygodniowej przerwie wrócił do klubu i wystąpił już w 15 meczach trwającego sezonu.