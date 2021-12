PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Arsenal pokonał West Ham po trafieniach Gabriela Martinelliego i Emile’a Smitha-Rowe’a (2:0). Od 67 minuty Młoty musiały radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Vladimira Coufala. Łukasz Fabiański po tej sytuacji obronił rzut karny strzelany przez Alexandre’a Lacazette’a.

Arsenal pokonał West Ham w ligowych derbach (1:0)

Jedyną bramkę strzelił tuż po zmianie stron Gabriel Martinelli

Łukasz Fabiański obronił rzut karny, wykonywany przez Alexandre’a Lacazette’a

Arsenal górą w derbach, Fabiański obronił karnego

W pierwszej połowie oglądaliśmy coś, czemu najbliżej do określenia “piłkarskie szachy”. Obie strony atakowały i imponowały intensywnością, ale bramkarze nie mieli niemal nic do roboty. Pierwszy groźny – acz wciąż niecelny – strzał oddał dopiero w 34. minucie Pablo Fornals.

Po zmianie stron oglądaliśmy już jednak inny Arsenal. W 49. minucie Alexandre Lacazette odnalazł prostopadłym podaniem Gabriela Martinelliego. Vladimir Coufal odpuścił walkę bark w bark, co Brazylijczyk wykorzystał, płaskim strzałem wyprowadzając Kanonierów na prowadzenie. Od tego momentu dominacja gospodarzy tylko się pogłębiała. West Ham był bliski sprawienia sobie boleśniejszej porażki. W 67. minucie bowiem Coufal zaatakował we własnym polu karnym nogi Lacazette’a. Arbiter musiał podyktować jedenastkę, a Czechowi pokazać drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Francuz przegrał jednak pojedynek z Łukaszem Fabiańskim, który wybronił strzał. W dalszej części spotkania dominacja Arsenalu trwała, co w końcówce wykorzystał ładnym strzałem z linii szesnastki Emile Smith-Rowe.

Arsenal zasłużenie pokonał Młoty w derbach i awansował na niegdyś wyśmiewane, a teraz wymarzone czwarte miejsce w Premier League, zastępując tam pokonanych właśnie rywali zza miedzy.