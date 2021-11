Arsenal rozważa wypożyczenie do siebie napastnika Realu Madryt, Luki Jovicia – poinformowały brytyjskie media. Serbski snajper miałby wzmocnić siłę rażenia ataku londyńskiej drużyny.

Arsenal myśli o wypożyczeniu Jovicia z Realu

Serb miałby być ewentualnym następcą Lacazette, gdyby ten odszedł z klubu

Arteta chciałby, aby Jović miał wymierny wpływ na grę jego drużyny

Arteta chciałby odbudować Jovicia

Szkoleniowiec Kanonierów Mikel Arteta zamierza wzmocnić ofensywną siłę rażenia swojej drużyny podczas zimowego okienka transferowego. Zmiany kadrowe będą konieczne zwłaszcza, gdy klub opuści Alexandre Lacazette, który jest bardzo bliski odejścia z Arsenalu.

Według informacji przedstawionych przez europejskiego dziennikarza Ekrema Konura, Arteta rozglądał się już po rynku transferowym w celu znalezienia idealnego następcy Francuza. Hiszpański szkoleniowiec z miłą chęcią widziałby u siebie Lukę Jovicia z Realu Madryt.

Serb ma dopiero 20 lat, ale od czasu transferu do Madrytu z Eintrachtu Frankfurt ma ogromne problemy z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie Królewskich i co jakiś czas jest oddawany na wypożyczenia do innych klubów. Arteta chciałby z Jovicia wyciągnąć to co najlepsze, tak jak z Martina Odegaarda, którego swego czasu także wypożyczył z drużyny Realu.

Luka Jović w bieżącym sezonie w barwach Realu Madryt rozegrał siedem spotkań. Łącznie na boisku spędził jednak tylko 95 minut, podczas których zanotował jedną asystę.

