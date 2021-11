Real gotowy na straty finansowe, byle pozbyć się napastnika

Luka Jović jest obecnie trzecim napastnikiem w hierarchii Realu Madryt. Serb niemal nie gra u Carlo Ancelottiego, a klub jest gotowy, by oddać 23-latka niemal za bezcen, byle nie musieć mu płacić pensji.

Real Madryt zapłacił za Lukę Jovicia 63 miliony euro

Obecnie Serb jest zaledwie trzecim napastnikiem w hierarchii Carlo Ancelottiego

Klub jest gotów znacznie obniżyć cenę za zawodnika, a jego usługami zainteresowany jest Arsenal

Jović trafi do Premier League? Znalazł się chętny

Kariera Luki Jovicia w Realu Madryt to pasmo niepowodzeń. Serb trafił do zespołu Królewskich w 2019 roku za ogromną kwotę 63 milionów euro, mając za sobą udany sezon w Eintrachcie Frankfurt. Napastnik nigdy jednak nie odnalazł się w drużynie Zinedine’a Zidane’a, a jego sytuacji nie zmieniło ani wypożyczenie do dawnego klubu, ani zmiana trenera w zespole Królewskich.

Obecnie jego sytuacja pod wodzą Carlo Ancelottiego jest dramatyczna. Serb nie tylko nie walczy o pierwszy skład, ale nie jest nawet drugi w hierarchii Włocha. Ostatnio, gdy trener dał odpocząć Karimowi Benzemie, jego miejsce – z powodzeniem, zresztą – zajął Mariano Diaz. To ostateczny sygnał każący Joviciowi szukać nowego pracodawcy.

Florentino Perez zdaje sobie sprawę, że nie ma szans odzyskać zainwestowanych w 23-latka 63 milionów euro. Na jego szczęście, napastnikiem zainteresowany jest Arsenal. Kanonierzy planują zaproponować zimą wypożyczenie z opcją wykupu za 25 milionów euro. To niewiele, ale sztab techniczny Królewskich uważa, że lepiej zarobić choć tyle i zwolnić Jovicia z listy płac. Zwłaszcza, że w styczniu planują ostateczną ofensywę po Kyliana Mbappe.

Serbski napastnik pojawił się w tym sezonie na boisku w sześciu meczach, ale łącznie uzbierał zaledwie 84 minuty. Zanotował w tym czasie jedną asystę.

