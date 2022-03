fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Liverpool po środowym meczu z Arsenalem w ramach 27. kolejki Premier League traci już tylko punkt do Manchesteru City. The Reds pokonali na Emirates Stadium podopiecznych Mikela Artety (2:0). Zapowiada się tym samym fascynująca walka o mistrzostwo Anglii.

Niezwykle ciekawie zapowiada się finisz Premier League

Liverpool dzięki temu, że zaliczył 21. zwycięstwo w sezonie jest już tylko punkt za plecami Obywateli

Kanonierzy zanotowali ósmą porażkę w sezonie

Liverpool walczy o mistrzostwo

Liverpool do hitowego starcia w Londynie podchodził, chcąc zmniejszyć za wszelką cenę dystans d lidera rozgrywek. Arsenal nie zamierzał jednak ułatwiać zadania rywalom. Tym bardziej że Kanonierzy walczą o wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Już w drugiej minucie ekipa Juergena Kloppa mogła objąć prowadzenie. W roli głównej stanął Virgil Van Dijk, ale jego strzał w świetnym stylu obronił Aaron Ramsdale. To była jednak jedyna warta odnotowania sytuacja w pierwszej połowie, co skutkowało tym, że do przerwy miał miejsce rezultat 0:0.

Worek z bramkami został rozwiązany natomiast w 54. minucie. Gola na 1:0 strzelił Diogo Jota, który mocnym strzałem z lewej nogi umieścił piłkę obok lewego słupka. Tymczasem w 62. minucie wynik na 2:0 dla The Reds ustalił Roberto Firmino, który wykorzystał podanie od Andy Robertsona z boku boiska.

Liverpool dzięki środowej wygranej zmniejszył stratę do Manchesteru City do zaledwie jednego punktu. Tymczasem już 10 kwietnia ekipy zagrają ze sobą w ramach 32. kolejki ligi angielskiej.