Arsenal szuka nowego dyrektora sportowego. Według informacji "Sky Sports", Luis Campos z PSG jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Edu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Campos

Luis Campos może trafić do Arsenalu

Luis Campos obecnie pełni funkcję doradcy piłkarskiego w Paris Saint-Germain. 60-letni Portugalczyk jest znany ze swojej pracy w odkrywaniu młodych talentów w AS Monaco i Lille. Zyskał on ogromne uznanie dzięki swojej zdolności do pozyskiwania graczy, którzy później osiągali wysoki poziom. Wśród jego najważniejszych odkryć znajdują się Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Victor Osimhen i Fabinho.

Według “Sky Sports”, Arsenal bierze pod uwagę Luisa Camposa jako następcę Edu. Brazylijczyk przez wiele lat pełnił kluczową rolę w budowaniu składu Kanonierów po zakończeniu kariery na Emirates Stadium. Zrealizował takie transfery, jak pozyskanie Martina Odegaarda, Riccardo Calafioriego, Declana Rice’a czy Kai Havertza.

Zastąpienie Edu nie będzie łatwym zadaniem. Jednak Campos wydaje się być jednym z najlepszych kandydatów. Jego doświadczenie w odkrywaniu talentów mogłoby idealnie pasować do filozofii Arsenalu, który kładzie duży nacisk na rozwój młodych piłkarzy.

Decyzja Camposa o opuszczeniu PSG na rzecz Arsenalu będzie uzależniona od wielu czynników. Praca w jednym z najpotężniejszych finansowo klubów na świecie, jakim jest paryski gigant, zapewnia dużą stabilność finansową. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu jest również Gilberto Silva. To były mistrz świata z Brazylią i legendarny pomocnik Arsenalu.