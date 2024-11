Manchester United i Liverpool chcą reprezentanta Stanów Zjednoczonych

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Christian Pulisic na liście życzeń angielskich klubów

Liverpool znajduje się na szczycie Premier League po 11. kolejce, a w Manchesterze United zdecydowano się na zmianę menedżera. Ruben Amorim po opuszczeniu Sportingu Lizbona zadebiutuje na Old Trafford w meczu z Ipswich Town. Zaledwie sześć tygodni przed otwarciem styczniowego okna transferowego, oba kluby zaczynają rozważać możliwości wzmocnienia swoich składów. Choć to Czerwone Diabły mają większą potrzebę transferów.

Według doniesień Calciomercato, The Reds szczególnie interesują się skrzydłowym Christianem Pulisicem. Pomocnik w 2023 roku przeniósł się do Milanu z Chelsea, Odkąd trafił do klubu z Mediolanu, zdobył 22 bramki i zaliczył 16 asyst w 65 meczach. A w bieżącej kampanii również imponuje formą, strzelając siedem goli i notując pięć asyst w meczach Serie A i Lidze Mistrzów. Na Anfield 26-latek może zostać następcą Mohameda Salaha, którego przyszłość na Anfield pozostaje niepewna.

W przypadku Manchesteru United, pojawia się pytanie, czy Pulisic byłby pierwszym wyborem w zespole. Ruben Amorim może skupić się na rozwoju młodszych skrzydłowych, takich jak Amad Diallo czy Alejandro Garnacho. Portugalczyk może także preferować bardziej elastyczne ustawienia, które nie zawsze wymagają tradycyjnego skrzydłowego.