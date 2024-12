Arsenal może być bez kluczowego gracza nawet do marca

fot. fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Buako Saka może odpoczywać od gry nawet do marca

Arsenal w tym sezonie rywalizuje z Chelsea i z Liverpoolem o mistrzostwo Premier League. Na dzisiaj Kanonierzy plasują się na trzeciej pozycji w tabeli, legitymując się bilansem 33 oczek na punkcie. Ostatnio ekipa z Londynu ma kłopot, bo kontuzji nabawił się Bukayo Saka i niestety niepokojące wieści na temat gracza przekazało Daily Mail.

Źródło podaje, że skrzydłowy, który nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego w trakcie potyczki z Crystal Palace (5:1), ma wkrótce przejść badania u jednego ze specjalistów od tego typu urazów. Po nim ma być przedstawiona dokładna diagnoza na temat przerwy w grze zawodnika.

Daily Mail twierdzi, że przedstawiciele Arsenalu obawiają się tego, że jeden z liderów może pauzować nawet przez dwa miesiące. Saka ma wrócić na boisko pod koniec lutego lub nawet na początku marca. Jasne jest natomiast, że londyńska ekipa ma plan, aby ostrożnie podchodzić do tematu powrotu na boisko zawodnika. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć to, że Saka doznał już trzeciego tego typu urazi w karierze.

Reprezentant Anglii trafił do Arsenalu w lipcu 2008 roku z Watfordu. Z kolei do pierwszej drużyny The Gunners piłkarz dołączył w lipcu 2019 roku. Obecna umowa piłkarza z londyńczykami obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W tej kampanii Saka wystąpił w 24 meczach, notując w nich dziewięć trafień i 13 kluczowych podań.

