IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko, Arsenal

Ołeksandr Zinczenko porównał pracę z Pepem Guardiolą i Mikelem Artetą

Obrońca stwierdził, że szkoleniowiec Arsenalu może dorównać trenerowi Manchesteru City

“Ma pasję, jest zwycięzcą. Kocha wygrywać i nienawidzi przegrywać” – mówi Zinczenko

Uczeń dorówna mistrzowi?

Pep Guardiola oraz Mikel Arteta są dzisiaj czołowymi szkoleniowcami w Premier League. Obaj w poprzednim sezonie praktycznie do samego końca walczyli o mistrzostwo Anglii. Wszystko zapowiada, że w tej kampanii będzie podobnie. Jest to o tyle ciekawe, że obaj panowie jeszcze jakiś czas temu razem współpracowali. Teraz ciekawy głos na temat pracy z tymi dwoma szkoleniowcami zabrał obrońca Arsenalu, Ołeksandr Zinczenko.

– Mikel Arteta był swego rodzaju pomostem pomiędzy Guardiolą, a nami – młodymi zawodnikami. Pamiętam jak dziś, po każdym treningu młodzi zawodnicy spędzali pół godziny na ćwiczeniach z Mikelem. Wszystkie ćwiczenia były sytuacjami meczowymi. Dużo czasu nam poświęcał – powiedział Zinczenko dla kanału “Rio Ferdinand Presents FIVE”.

– Arteta jest najbliżej tego, by osiągnąć poziom Pepa. Po tym, co widzę i po rozmowach z innymi zawodnikami jest zdecydowanie najbliżej. Ma pasję, jest zwycięzcą. Kocha wygrywać i nienawidzi przegrywać, to go najmocniej cechuje – dodał.

