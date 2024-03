Anglia zachwycona Kiwiorem. Pochwały od znanego eksperta

IMAGO / Nikel Keene Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior przebił się do składu Arsenalu

W tym sezonie strzelił już gola i ma trzy asysty

Polak jest chwalony przez media i ekspertów

Alan Smith pod wrażeniem gry Kiwiora

Znakomita passa Jakuba Kiwiora trwa w najlepsze. Do poniedziałkowego wieczoru miał on w swoim dorobku gola i dwie asysty. W starciu z Sheffield United, wygranym przez Arsenal 6:0, błysnął ponownie. Polski zawodnik asystował przy jednym z trafień. Docenił go dawny gracz Kanonierów, Alan Smith.

– Im więcej Jakub gra w koszulce Arsenalu, tym lepiej się prezentuje. Czyni progres z meczu na mecz – stwierdził aktualny ekspert telewizyjny, cytowany przez BBC Sport.

Jakub Kiwior cieszy się obecnie dużym zaufaniem menedżera Mikela Artety. Doceniają go też dziennikarze, którzy w skali od 1 do 10 na ogół wystawiali mu po poniedziałkowym meczu notę 7. Otrzymał takową choćby od znanego portalu goal.com.

Polaka chwalą także dziennikarze klubowego serwisu “Arsenal Insider”. Po meczu z Sheffield napisano: “Rzeczywiście, trzeba się zgodzić z Alanem Smithem, że występy naszego obrońcy w ostatnich tygodniach były po prostu fantastyczne. Kiwior pretenduje do tego, by na stałe zadomowić się na lewej stronie defensywy” – skwitowano.