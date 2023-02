Delegacja Leeds wróciła z Madrytu “na tarczy”. Przedstawiciele Pawi wybrali się do stolicy Hiszpanii by przekonać obecnego trenera Rayo Vallecano do przeprowadzki na Wyspy, jednak Andoni Iraola zdecydował się pozostać na Estadio de Vallecas, o czym pisze Guardian. Leeds nadal szuka trenera Leeds pożegnało Jessego Marscha i aktywnie poszukuje nowego szkoleniowca. W rywalizacji z Manchesterem

Czytaj dalej…