Amorim zrobił wrażenie w Man United. Porównują go do słynnego trenera

Ruben Amorim rozpoczął już pracę za sterami Man United i przygotowuje się do swojego pierwszego spotkania w roli szkoleniowca Czerwonych Diabłów. The Sun twierdzi, że Portugalczyk znakomicie odnalazł się w nowym otoczeniu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim z laurką od piłkarzy

Niemal miesiąc temu na Old Trafford zapadła ostateczna decyzja – Erik ten Hag nie będzie kontynuował swojej przygody w roli trenera Manchesteru United. Holender pożegnał się Czerwonymi Diabłami po nieco ponad dwóch sezonach latach pracy. Jego następcą został Ruben Amorim, którego wykupiono ze Sportingu.

Portugalczyk, który w nowej roli zadebiutuje w niedzielnym meczu z Ipswich Town, ma za sobą już kilka sesji treningowych w Carrington. Angielskie media twierdzą, że 39-latek od razu znalazł wspólny język ze swoimi podopiecznymi, a od drużyny bije pozytywna energia. W poniedziałkowych zajęciach wzięli udział między innymi Kobbie Mainoo, Mason Mount, Leny Yoro, Tyrell Malacia, czy 16-letni obrońca Godwill Kukonki.

The Sun donosi, że zawodnicy Man United są pod wrażeniem nowego szkoleniowca. Amorim miał ich ująć ogromną pewnością siebie. Portugalskiego trenera od razu porównano do jego słynnego rodaka, a więc Jose Mourinho, który nadal jest dobrze wspominany na Old Trafford. 61-latek obecnie prowadzi Fenerbahce, natomiast za wynik Czerwonych Diabłów odpowiadał od 1 lipca 2016 roku do 18 grudnia 2018 roku. W tym czasie wygrał Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej.