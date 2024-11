Amorim skomentował decyzję o wyborze Manchesteru United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim chce wydobyć potencjał z obecnego składu Manchesteru United

Ruben Amorim jest uważany za jednego z najbardziej obiecujących trenerów w Europie. Nowy menedżer Manchesteru United nie krył emocji związanych z odejściem z Sportingu w trakcie sezonu. – To była bardzo trudna decyzja – przyznał Amorim. – Ale wiedziałem, że to właściwy klub w odpowiednim momencie mojego życia. Manchester United to miejsce, w którym chcę być, choć opuszczenie drużyny w środku sezonu było bolesne – powiedział. Portugalczyk podpisał 2,5-letni kontrakt i rozpoczął swoją pracę na Old Trafford w czasie przerwy reprezentacyjnej.

Amorim zostawia Sporting w świetnej formie – klub prowadzi w lidze portugalskiej z sześciopunktową przewagą i zajmuje drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Jego sukcesy, w tym dwa tytuły mistrza Portugalii od 2020 roku, uczyniły go jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów w Europie.

Amorim jest pierwszym w historii Manchesteru United szkoleniowcem z tytułem „head coach”. Zmiana ta jest elementem szerszej restrukturyzacji klubu, kierowanej przez dyrektora genralnego Omara Berradę, dyrektora sportowego Dana Ashwortha i dyrektora technicznego Jasona Wilcoxa. Portugalczyk będzie miał czas na wprowadzenie własnych pomysłów i zawodników, ale wierzy w potencjał obecnej kadry.

– W Manchesterze są zawodnicy, którzy mogą pokazać znacznie więcej – zaznaczył Amorim. – Moim zadaniem jest wydobycie ich pełni możliwości i stworzenie drużyny, która zagra w sposób odzwierciedlający potencjał klubu.