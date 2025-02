Amorim traci poparcie. Jasne żądanie piłkarzy Man United

Ruben Amorim nie zdołał poprawić wyników Manchesteru United. Jak informuje portal Daily Mail, część zawodników ma poważne zastrzeżenia do taktyki stosowanej przez trenera.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim musi coś zmienić, zawodnicy nie odnaleźli się w jego taktyce

Manchester United bardzo słabo rozpoczął bieżący sezon. Kiepskie wyniki w Premier League oraz Lidze Europy poskutkowały zmianą menadżera. W październiku pracę na Old Trafford stracił Erik ten Hag, a jego następcą został Ruben Amorim.

Portugalczyk, choć wiązano z nim ogromne nadzieje, nie był w stanie poprawić wyników zespołu. Czerwone Diabły nadal rozczarowują, zajmując dopiero odległe 15. miejsce w tabeli. Na chwilę obecną drużynie bliżej do miejsc w strefie spadkowej niż TOP4 ligi.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje dot. sytuacji w Manchesterze United przekazał Chris Wheeler z portalu Daily Mail. Zdaniem dziennikarza poparcie Rubena Amorima z tygodnia na tydzień stale maleje. Co prawda 39-latek wciąż cieszy się zaufaniem wśród zawodników, lecz część z nich uważa, że system, który preferuje Portugalczyk, nie pasuje do obecnego składu. Rozwiązaniem ma być kompromis, który doprowadzi do zmiany ustawienia na boisku.

Amorim stery w klubie przejął w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu prowadził Manchester United w 21 meczach, a jego bilans to 10 zwycięstw, 2 remisy i 9 porażek. Za jego kadencji drużyna zdobywa średnio 1,51 punktu na mecz.

W najbliższym czasie Manchester United zmierzy się z drużynami z dołu tabeli. Najpierw ich rywalem będzie Everton (22 lutego), a następnie Ipswich Town (26 lutego). Na początku marca zespół Rubena Amorima rozpocznie również grę w fazie pucharowej Ligi Europy.