Man Utd nie dopełnił formalności. Amorim nie może zacząć pracy na Old Trafford

Ruben Amorim już w poniedziałek przyleci do Anglii, aby objąć stanowisko głównego trenera Manchesteru United. Jednak zanim oficjalnie rozpocznie pracę na Old Trafford, musi uzyskać pozwolenie na pracę, co chwilowo opóźnia jego debiut, donosi "Daily Mail".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim oczekuje na pozwolenie o pracę w Wielkiej Brytanii

Ruben Amorim pożegna się ze Sportingiem po ostatnim meczu przeciwko SC Braga w niedzielny wieczór. Pomimo zakończenia przygody w Lizbonie, Amorim nie może jeszcze oficjalnie przejąć obowiązków w Manchesterze United, ponieważ czeka na finalizację dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze spotkanie Amorima na stanowisku trenera Manchesteru United odbędzie się dopiero 24 listopada przeciwko Ipswich Town. Przed tym meczem odbędzie się jego konferencja prasowa, podczas której oficjalnie zostanie zaprezentowany mediom. Klub chce, aby Amorim jak najszybciej oswoił się z nowym otoczeniem i znalazł mieszkanie w Manchesterze podczas przerwy reprezentacyjnej.

Amorim planuje sprowadzić do Manchesteru pięciu członków swojego sztabu z Lizbony, co wywołuje pytania o przyszłość obecnych trenerów United. Wśród nich jest Ruud van Nistelrooy, który jako tymczasowy trener poprowadził drużynę w czterech spotkaniach, kończąc ten etap wygraną z Leicester. Holender przyznał, że z klubem łączyły go jasne ustalenia co do czasowego charakteru swojej roli, a jego przyszłość zostanie ustalona w najbliższych dniach.

Manchester United zapewnia, że proces zatrudnienia Amorima przebiega zgodnie z planem. Opóźnienie wynika z pewnych procedur, a wszelkie formalności powinny zostać dopełnione wkrótce po jego przyjeździe do Anglii.