Allan chętny na przedłużenie kontraktu z Evertonem

Allan ma kontrakt ważny z Evertonem ważny do końca czerwca 2023 roku. Ośmiokrotny reprezentant Brazylii trafił do ekipy z Goodison Park w minionym roku z Napoli. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi zawodnik dał do zrozumienia, że byłby otwarty na parafowanie nowej umowy z ekipą z Premier League.

Brazylijczyk liczy na dłuższy pobyt w Evertonie

Allan w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 20 meczach. Duży wpływ na to miały kontuzje mięśniowe zawodnika. Niemniej w ostatnich dwóch starciach ligowych przeciwko Arsenalowi i Tottenhamowi zagrał całe zawody. Urodzony w Rio de Janeiro piłkarz wcześniej miał okazję grać w Udinese, czy Granadzie.

– Myślę, że pozostanę w Evertonie tak długo, jak to możliwe. Czuję się tu jak w domu. Jest bardzo wcześnie na tę rozmowę, wiem, ale jestem tu naprawdę szczęśliwy i mam nadzieję, że zostanę tu przez wiele lat i zostawię swój ślad w sercach fanów i klubu – powiedział Allan w oficjalnym programie meczowym.

30-latek kosztował klub z Goodison Park mniej więcej 25 milionów euro. Zwolennikiem transferu z udziałem Brazylijczyka był przede wszystkim menedżer Evertonu Carlo Ancelotti. W angielskiej drużynie Allan gra w drugiej linii. Rywalami brazylijskiego pomocnika o miejsce w wyjściowym składzie są między innymi Andre Gomes, czy Fabian Delph.

Everton plasuje się aktualnie na ósmym miejsce w ligowej tabeli. The Toffees legitymują się bilansem 52 punktów. Jednocześnie podopieczni Carlo Ancelottiego wciąż liczą się w walce miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W najbliższą sobotę Everton zagra z Aston Villa. Start meczu odbędzie się o 21:00.

Everton Aston Villa 2.03 3.70 3.75 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 28. kwietnia 2021 19:00 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin