Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gibbs-White w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City w następnym letnim oknie transferowym będzie chciał sprowadzić do klubu nowego środkowego pomocnika. Wciąż nie wiadomo czy Kevin de Bruyne zdecyduje się pozostać w drużynie i przedłużyć kontrakt. Dlatego włodarze Obywateli chcą być przygotowani na każdy scenariusz i rozpoczęli pracę nad znalezieniem odpowiedniego zastępstwa dla obecnej gwiazdy.

Portal hitc.com zasugerował, że Morgan Gibbs-White znalazł się na liście życzeń Manchesteru City. Mistrz Anglii uważnie śledzi sytuację 24-latka w Nottingham Forest. Niedawno pomocnik zadebiutował również w reprezentacji Anglii, co podkreśla, że drzemie w nim duży potencjał. Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach działacze z Etihad Stadium rozpoczną pracę nad pozyskaniem wychowanka Wolves.

Na rozstanie ze swoją gwiazdą niechętnie zapatruje się Nottingham Forest. Choć kontrakt zawodnika wygasa dopiero w 2027 roku, to ekipa z City Ground, aby zatrzymać piłkarza jest gotowa zaoferować mu nowy kontrakt na lepszych warunkach niż obecne. Morgan Gibbs-White przeniósł się do Nottingham latem 2022 roku z Wolverhampton za ok. 30 milionów euro.

W bieżących rozgrywkach Gibbs-White rozegrał jak dotąd wszystkie 4 mecze, w których udało mu się zdobyć bramkę. W pierwszych trzech spotkaniach pełnił nawet rolę kapitana Nottingham. Oprócz Manchesteru City w gronie chętnych na zakup 24-latka wymienia się również Newcastle i Tottenham.