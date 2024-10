Alexander-Arnold zdradził, o czym marzy. Wielkie aspiracje gwiazdy Liverpoolu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Złota Piłka to marzenie Trenta Alexandra-Arnolda

Liverpool i Trent Alexander-Arnold nie rozpoczęli jeszcze rozmów na temat przyszłości wychowanka. Obecna umowa prawego obrońcy wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Na ten moment nie wiadomo, co czeka reprezentanta Anglii. Natomiast na brak ofert piłkarz narzekać nie może.

W gronie chętnych na podpisanie kontraktu z Anglikiem wymienia się kilka klubów. W przeszłości mówiło się m.in. o FC Barcelonie i Bayernie Monachium. Jednak nie jest tajemnicą, że najczęściej Alexander-Arnold przymierzany jest do Realu Madryt.

Gra w barwach Realu Madryt to marzenie prawie każdego zawodnika. Być może jednym z nich jest nawet 26-letni obrońca. Natomiast w ostatnim wywiadzie zapytany o to, co chce osiągnąć, wymienił nie transfer do konkretnego klubu, a osiągnięcie indywidualne. Trent Alexander-Arnold chce zostać pierwszym bocznym obrońcą, który zdobędzie Złotą Piłkę.

– Mój główny cel? Powiedziałbym, że zdobycie Złotej Piłki. Wierzę, że mogę to osiągnąć. Chcę być pierwszym bocznym obrońcą w historii, który tego dokona – powiedział zawodnik Liverpoolu, cytowany przez Fabrizio Romano.

Trent Alexander-Arnold w seniorskim zespole Liverpoolu gra od sezonu 2016/2017. W tym czasie wychowanek The Reds uzbierał 321 spotkań w klubie, w których zdobył 19 goli i zanotował 83 asysty. Klub z Anfield Road to jedyna drużyna, której barw bronił w czasie swojej kariery.