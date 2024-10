Alexander-Arnold krytykowany przez legendę Manchesteru United

Trent Alexander-Arnold wkrótce może opuścić Liverpool. Gwiazda "The Reds" bowiem znajduje się na oku Realu Madryt. Anglik po ostatnim meczu z Finlandią został jednak skrytykowany przez Roya Keane'a, legendę Manchesteru United.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Roy Keane krytykuje Alexandra-Arnolda: Jego słabe strony będą bardziej widoczne

Real Madryt wkrótce planuje sprowadzić nowego prawego defensora, który zastąpi poważnie kontuzjowanego Daniego Carvajala. Poważnym kandydatem do wzmocnienia „Królewskich” jest Trent Alexander-Arnold. Kontrakt 26-latka z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, a obecnie nie istnieją przesłanki, że zostanie on przedłużony. Całą sytuację zatem mogą wykorzystać mistrzowie Hiszpanii.

Trent Alexander-Arnold ostatnio wystąpił w spotkaniu reprezentacji Anglii z Finlandią w Lidze Narodów. Po meczu gwiazda Liverpoolu została ponownie skrytykowana przez Roya Keane’a. Legenda Manchesteru United znów przyczepiła się do słabej gry w defensywie zawodnika „The Reds”.

– Kiedy Trent dostaje nieco więcej czasu, gołym okiem widać jego umiejętność podejmowania decyzji, dysponuje także kapitalnym podaniem, ale jeśli mam być szczery, to wciąż nie mogę uwierzyć w to jak słaby jest w obronie. W starciach z nieco lepszymi rywalami jego słabe strony będą wyraźnie widoczne – powiedział Roy Keane, cytowany przez portal „lfc.pl”.

Trent Alexander-Arnold wielokrotnie jest krytykowany za grę w defensywie. Jako prawy obrońca, jego największym atutem jest gra do przodu, a przede wszystkim dośrodkowania. Praca w obronie nie jest najmocniejszą stroną reprezentanta Anglii.