Manchester City poczynił w tym okienku znaczące zmiany w ofensywie. Zespół wzmocnił rozchwytywany Erling Haaland, natomiast do Chelsea powędrował Raheem Sterling. Były zawodnik mistrzów Anglii Sergio Aguero nie rozumie sprzedaży krajowego reprezentanta.

Tego lata ofensywę Manchesteru City wzmocnili Erling Haaland oraz Julian Alvarez

Nadmiar jakościowych zawodników w kadrze spowodował, że Raheem Sterling został sprzedany do Chelsea

Sergio Aguero nie rozumie decyzji o rozstaniu z angielskim skrzydłowym

“Manchester City podejmuje czasem dziwne decyzje”

Mistrzowie Anglii intensywnie przygotowują się do nadchodzącej kampanii. Tego lata zakończyła się jedna z największych sag transferowych dotycząca przyszłości Erlinga Haalanda. Bramkostrzelny Norweg został nowym zawodnikiem Manchesteru City.

Nie jest to jedyne wzmocnienie ofensywy “Obywateli”. Do zespołu dołączył także Julian Alvarez, który zdaniem wielu ekspertów już w nadchodzącym sezonie może odpłacić się za zaufanie. Takie transfery wymagały jednak poświęcenia jednego z jakościowych zawodników. Manchester City zdecydował się sprzedać do Chelsea Raheema Sterlinga.

Ten ruch negatywnie ocenił były napastnik mistrzów Anglii Sergio Aguero. Jego zdaniem władze klubu podejmują czasami niezrozumiałe decyzje.

Nie rozumiem sprzedaży Raheema Sterlinga. Manchester City podejmuje czasem dziwne decyzje – stwierdził Aguero.

Argentyńczyk ocenił również debiut w wykonaniu Haalanda. Były snajper Borussii Dortmund wystąpił w meczu o Tarczę Wspólnoty przeciwko Liverpoolowi, a w pamięci kibiców pozostało jedynie jego spektakularne pudło z doliczonego czasu gry.

Haaland był zbyt przyzwyczajony do Niemiec. Myślał, że jest sam, a potem pojawił się van Dijk i powiedział: “Witamy w Premier League” – skwitował emerytowany piłkarz.

