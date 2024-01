IMAGO / Richard Sellers / PA Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Facundo Pellistri zostanie nowym zawodnikiem Granady

Agent 22-latka postanowił wypowiedzieć się na temat Erika ten Haga

Z jego ust padły naprawdę mocne słowa

Agent Pellistriego: Ten Hag nie cenił go

Facundo Pellistri już latem mógł odejść z Manchesteru United i przeprowadzić się do Hiszpanii. Ostatecznie Urugwajczyk trafi do La Liga w styczniowym okienku, bowiem zostanie zawodnikiem Granady. 22-latek wreszcie będzie mógł liczyć na regularną grę, której nie dawał mu Erik ten Hag.

To właśnie w holenderskiego szkoleniowca na łamach “Sport 089” postanowił uderzyć agent Pellistriego. Edgardo Lasalvia uważa, że trener nie cenił urugwajskiego zawodnika.

– To czy Facundo wróci do Manchesteru United po zakończeniu sezonu 2023/2024 będzie zależeć od jego występów w Granadzie. Jeśli Erik ten Hag pozostanie trenerem, to będzie to trudne. Ten Hag nie korzystał z niego, nie cenił go, nie traktował jak profesjonalistę. Chłopak zdecydował się na wypożyczenie. Wszyscy w Manchesterze wiedzieli. Erik ten Hag zabrał go na mecz z zespołem z czwartej ligi i nie skorzystał z niego – powiedział agent Pellistriego cytowany przez “DevilSport”.

Sprawdź także: Zdecydowane słowa Ten Haga o zamieszaniu wokół Rashforda