West Ham wybrał cel transferowy. To zawodnik Manchesteru United

Aaron Wan-Bissaka łączony z West Hamem

Manchester United po fatalnym sezonie w Premier League szuka wzmocnień, ale też zamierza przewietrzyć szatnię. Aaron Wan-Bissaka od jakiegoś czasu łączony jest z odejściem z Old Trafford. West Ham United wyraża chęć sprowadzenia 26-letniego defensora do siebie jeszcze tego lata.

Klub z Londynu już wcześniej był zainteresowany byłym piłkarzem Crystal Palace, gdy drużyną zarządzał David Moyes. Według raportu “Daily Mail”, Młoty ponownie zwróciły uwagę na Wan-Bissakę. Obecnemu menedżerowi, a więc Julenowi Lopeteguiemu zdecydowanie przydałoby się wzmocnienie defensywy, a 26-latek może okazać się idealnym nabytkiem.

W Manchesterze United boczni obrońcy są zobowiązani do gry zarówno w defensywie, jak i ofensywie, jednak Wan-Bissaka jest bardziej defensywnie usposobionym prawym obrońcą. To mogłoby idealnie pasować do zespołu ze środka tabeli, jakim jest West Ham.

20-krotni mistrzowie Anglii mogą zdecydować się na sprzedaż gracza tego lata, żeby ściągnąć obrońcę o bardziej ofensywnych umiejętnościach i lepiej wpisywałby się w filozofię gry zespołu. Aaron Wan-Bissaka rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach minionej kampanii.