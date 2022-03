Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Rosji

Kilka tygodni temu FIFA zdecydowała się zdyskwalifikować Rosję z eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Decyzja był oczywiście podyktowana atakiem na Ukrainę. Rosjanie zwrócili się z odwołaniem od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu. Ten postanowił go odrzucić.

Rosjanie odwoływali się od decyzji FIFA o dyskwalifikacji z eliminacji do mundialu

Rozstrzygać miał Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu

Oficjalnie zdecydowano o podtrzymaniu decyzji FIFA

Trybunał solidarnie z FIFA i UEFA

Rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni niemal ze świata sportu. Ich reprezentanci są zdyskwalifikowani z turniejów i rozgrywek, a Rosję pozbawiono możliwości organizacji niemal wszystkich imprez, w tym także tych wcześniej zaplanowanych. Mimo to próbują się oni od tych decyzji odwoływać, twierdząc do tego, że są w tej sytuacji pokrzywdzeni. Rosyjska Federacja piłki nożnej zwróciła się do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu z odwołaniem od decyzji FIFA, która wykluczyła ich z mundialu w Katarze.

Trybunał wydał oficjalny wyrok, w którym odrzucili apelację Rosji w w batalii prawnej z FIFA. Oznacza to definitywnie, że Sborna na Mistrzostwach Świata w Katarze nie zagra. Rosjanie nie mają już także żadnych innych możliwości do odwoływania się od tej decyzji. Poza tym, w poniedziałek podjęto także decyzję w sprawie wniosku o przesunięcie terminu baraży. Ten także został odrzucony.

W mediach pojawiają się głosy, że decyzje UEFA i FIFA są krzywdzące dla sportowców, którzy nie mają nic wspólnego z wojną wypowiedzianą Ukrainie przez Władimira Putina. Wielu z nich popiera działania dyktatora tym samym przyczyniając się do dalszego rozwoju wojny. W związku z tym całkowite wykluczenie Rosjan ze świata sportu zdaniem większości działaczy jest jedyną właściwą drogą postępowania.

