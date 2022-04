Poważne osłabienie Arabii Saudyjskiej przed mundialem

PressFocus Na zdjęciu: Arabia Saudyjska

Saleh Al-Shehri doznał poważnego urazu, który wykluczy go z gry na kilka miesięcy. To spory problem dla Arabii Saudyjskiej, która będzie grupowym rywalem Polski podczas nadchodzącego mundialu w Katarze.

Najlepszy strzelec Arabii Saudyjskiej w eliminacjach do mundialu doznał poważnego urazu

Saleh Al-Shehri zerwał ścięgno Achillesa

Jego przerwa w grze wyniesie od 4 do 6 miesięcy

Saleh Al-Shehri nie zagra przez kilka miesięcy

Al-Shehri zagrał w pierwszym składzie w piątkowym spotkaniu Azjatyckiej Ligi Mistrzów i potrzebował zaledwie pięciu minut, aby dać prowadzenie Al-Hilal w starciu z Al Sharjah ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak kilkanaście później napastnik musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

Jak się okazuje, Saleh Al-Shehri zerwał ścięgno Achillesa, o czym poinformowały w poniedziałek saudyjskie media. Jego przerwa w grze potrwa kilka miesięcy. Prasa spekuluje, że do gry wróci najpóźniej za sześć miesięcy, choć jest szansa, że zdoła wyleczyć uraz nieco wcześniej.

Wszystko wskazuje na to, że napastnik zdąży wyleczyć uraz do mundialu, który rozpoczyna się dopiero w drugiej połowie listopada. Dziennikarze zastanawiają się jednak, w jakiej formie będzie znajdował się gracz po tak długim rozbracie z piłką. Saleh Al-Shehri to najlepszy strzelec Arabii Saudyjskiej w eliminacjach do mistrzostw świata, w których zdobył aż siedem goli. Jest ceniony nie tylko za strzelanie bramek, ale również za to, że potrafi cofnąć się do drugiej linii i rozegrać atak.

