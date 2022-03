Rosja nie odwoła zgrupowania. Zagra… sama ze sobą

Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Rosji w piłce nożnej

Rosjanie zostali przez FIFA zdyskwalifikowani z eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Federacja złożyła w tej sprawie odwołanie do Trybunału Arbitrażowego, jednak mało prawdopodobne, by ten zmienił decyzję organizacji. Oburzeni rozwojem wypadków Rosjanie nie zamierzają jednak odwoływać zgrupowania reprezentacji, zaplanowanego pod koniec marca.

Rosjanie zostali zdyskwalifikowani przez FIFA z wszelkich imprez sportowych

Tamtejsza federacja jest oburzona decyzjami organizacji

Sborna ma zaplanowane zgrupowanie i nie zamierza go odwoływać

Sytuacja sportowa Rosji coraz gorsza

Rosjanie mieli 24 marca rozegrać spotkanie barażowe z reprezentacją Polski. Z uwagi na dyskwalifikację, Sborna nie powalczy o awans na mundial z Biało-Czerwonymi. Tamtejsza federacja została jak na razie wykluczona ze struktur organizacyjnych FIFA. Rosjanie nie zamierzają jednak odwoływać zgrupowania reprezentacji.

Nikołaj Pisariew, asystent Karpina, poinformował, że sztab kadry zorganizuje dla swoich zawodników obóz treningowy. Niewykluczone, że podczas zgrupowania zabraknie reprezentantów grających w zagranicznych klubach.

Nieznany jest także potencjalny rywal Sbornej. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja zagra wewnętrzny sparing, lub mecz z drużyną młodzieżową. W obecnej sytuacji politycznej nie wydaje się, żeby którakolwiek kadra narodowa chciała zmierzyć się z Rosjanami.

