Katar i FIFA krytykowani. Spięcie na kongresie krajów członkowskich

Gospodarz mistrzostw świata Katar oraz FIFA w czwartek, na dzień przed losowaniem fazy grupowej mundialu spotkały się z ostrą krytyką Lise Klaveness, która pełni funkcję prezydenta norweskiego związku piłki nożnej. Była zawodniczka nawiązała między innymi do sytuacji emigrantów w Katarze oraz traktowania osób homoseksualnych.

Doszło do dużego spięcia podczas kongresu krajów członkowskich FIFA

Katar i FIFA zostali skrytykowani za sposób traktowania osób homoseksualnych oraz za warunki pracy przy tworzeniu infrastruktury potrzebnej do zorganizowania mistrzostw

Pojawił się również temat wojny na Ukrainie

“FIFA oficjalnie przyznała organizację mistrzostw świata Katarowi w sposób niedopuszczalny“

Prezydent norweskiego związku piłki nożnej – jedna z niewielu kobiet, które kiedykolwiek przewodziły federacji członkowskiej FIFA – wystąpiła na scenie podczas kongresu organu zarządzającego, by przedstawić swoje obawy. Na tej samej scenie, na której dzień później losowano fazę grupową mistrzostw świata, Lisa Klaveness mówiła o historii Kataru, ochronie praw pracowniczych emigrantów, którzy budowali w tym kraju warte miliony nowe obiekty piłkarskie oraz o kryminalizacji homoseksualizmu.

Była sędzia i reprezentantka kraju w piłce nożnej, Lisa Klaveness dość niespodziewanie podjęła się krytyki organizatora tegorocznego mundialu podczas dorocznego spotkania przedstawicieli 211 krajów członkowskich FIFA. Był to rzadki przejaw niezgody i spięć, bowiem spotkania te zazwyczaj są ściśle zaplanowane, a ich przebieg wcześniej znany.

– W 2010 roku FIFA oficjalnie przyznała organizację mistrzostw świata Katarowi w sposób niedopuszczalny z niedopuszczalnymi konsekwencjami. Nie powinno być miejsca dla pracodawców, którzy nie zapewniają bezpieczeństwa swoim pracownikom. Nie powinno być miejsca dla gospodarzy, którzy nie mogą legalnie zagwarantować bezpieczeństwa i szacunku dla osób LGBTQ+ – powiedziała Klaveness.

FIFA próbowała zablokować przemowę Klaveness

FIFA robiła wszystko, aby do takiego wystąpienia nie doszło, jednak bezskutecznie. Udzielono natomiast głosu sekretarzowi generalnemu federacji piłkarskiej Hondurasu, który skrytykował to wystąpienie. – To nie jest właściwe forum, ani odpowiedni moment – grzmiał Jose Ernesto Meija. Mimo to wypowiedź Klaveness spotkała się aplauzem i pozytywnym odbiorem delegatów zasiadających w sali kongresowej.

Klaveness została następnie zbesztana przez Hassana Al-Thawadiego, który stał na czele kandydatury Kataru ponad 12 lat temu i od tego czasu kieruje komitetem organizacyjnym. – Nie próbowałaś się z nami skontaktować i nie próbowałaś nawiązać dialogu przed dzisiejszym wystąpieniem na kongresie – mówił. Dodał także, że Katar był zawsze otwarty na ludzi, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć przed wydaniem osądu.

Zarówno Katar i FIFA twierdzą, że organizacja mundialu na Bliskim Wschodzie może przyspieszyć pozytywne zmiany w państwowym prawie, a także w społeczeństwie. Zdaniem Al-Thawadiego mundial może być niczym antidotum na “stereotypy i założenia” dotyczące regionu. – Jesteśmy świadomi międzynarodowej uwagi, w związku z organizacją mistrzostw świata. Zaakceptowaliśmy to – dodał.

Obrońcy praw człowieka oraz związkowcy od dawna przestrzegają przed dużą ilością zgonów, która nastąpiła w wyniku budowania infrastruktury na mundial bez zachowywania odpowiednich norm bezpieczeństwa pracy. Nigdy oficjalnie nie poinformowano, ile osób poniosło śmierć. – Należy zadbać o rannych obcokrajowców oraz rodziny, które już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. FIFA musi być wzorem do naśladowania – mówiła Klaveness.

Kataru bronił później Gianni Ifantino, który w zeszłym roku przeniósł się ze Szwajcarii, by zamieszkać w Doha. – Praca, która została wykonana była wzorowa. Oczywiście, nie wszystko jest idealne, ale poczyniono olbrzymie postępy.

Wojna na Ukrainie. “Rosja ma prawo uczestniczyć w życiu FIFA”

Podczas kongresu FIFA poruszono także temat wojny na Ukrainie. Wyemitowano trzyminutowy film z wypowiedzią szefa ukraińskiej federacji piłkarskiej Andrija Pavelko. W czasie przemowy z Kijowa miał ubraną kamizelkę kuloodporną. Mówił o “odpieraniu agresji militarnej” ze strony Rosji. – Nasze dzieci doznały strasznych urazów psychicznych i być może to właśnie piłka nożna pozwoli im wrócić do normalności – powiedział.

Obecny na zgromadzeniu Aleksiej Sorokin, który koordynował przygotowania do mundialu w Rosji, skomentował słowa Pavelko. – Pracujemy razem od dawna. Bardzo mi przykro, z powodu jego emocji. Jest im ciężko, rozumiemy to, ale nie jestem tu, by komentować działania wojenne – stwierdził Rosjanin, który nawiązał też do wykluczenia przez FIFA rosyjskich drużyn. – Nie ukrywamy się. Mamy pełne prawo tu być.

