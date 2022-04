PressFocus Na zdjęciu: Futbolog

Jakub Moder zerwał więzadła. To absolutnie fatalna informacja dla reprezentacji Polski. Przez ostatnich kilka miesięcy obserwowaliśmy, jak ważną postacią staje się pomocnik Brighton, ale niektórzy mogli przegapić moment, w którym stał się on jedną z ważniejszych. To nie jest jeden z piłkarzy kadry, a piłkarz absolutnie czołowy. Jeden z czterech, dla których nie sposób znaleźć zastępstwa jeden do jednego. W najnowszym “Futbologu” o tym, co dokładnie stracimy, jeśli Moder nie pojedzie na mistrzostwa świata – a niestety zagrożenie jest ogromne.

Ponadprzeciętny poziom nieszczęścia – tak można określić to, co spotyka polskich piłkarzy. W ciągu bardzo krótkiego czasu kilka ważnych ogniw reprezentacji doznawało poważnych kontuzji

W przypadku Jakuba Modera strata jest jednak bardziej odczuwalna. Możemy powiedzieć wprost – takiego wpływu na drużynę, jak uraz pomocnika Brighton, wcześniejsze kontuzje nie miały

W najnowszym odcinku “Futbologa” też kilka słów o tyradzie Czesława Michniewicza. Z nieco innej perspektywy

Kontuzja Jakuba Modera. Dlaczego będzie nas to boleć bardziej niż zazwyczaj?