Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB) poinformowała w piątek o podtrzymaniu reguły pozwalającej na wykonanie pięciu, a nie trzech zmian w trakcie spotkania co najmniej do końca 2022 roku. Prawdopodobnie obowiązywać będzie również podczas mistrzostw świata w Katarze.

Tę zmianę wprowadzono w maju 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa

IFAB zdecydowało się podtrzymać ją co najmniej do końca 2022 roku

Prawdopodobnie w trakcie mundialu w Katarze trenerzy również będą mieli opcję przeprowadzenia pięciu zmian w trakcie meczu

Pięć zmian w trakcie meczu co najmniej do końca 2022 roku

Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB) poinformowała w piątek, że reguła pozwalająca trenerom na przeprowadzenie pięciu zmian w trakcie spotkania zostanie podtrzymana do końca 2022 roku.

“Podczas zwyczajnego spotkania zarządu IFAB na drodze wideokonferencji, członkowie zgodzili się podtrzymać poprawkę do Reguły 3. Pozwala ona organizatorom zawodów wprowadzenia opcji umożliwiającej korzystania z maksymalnie pięciu zmienników w trakcie meczu. Dotyczy do wszystkich rozgrywek na najwyższym poziomie, które zakończą się do 31 grudnia 2022 roku” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie rady.

Z myślą o zdrowiu piłkarzy

Modyfikację Reguły 3 wprowadzono w maju 2020 roku. Miało to związek ze wznowieniem rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Niespotykane dotąd natężenie spotkań mogło wpłynąć – i wpłynęło – negatywnie na stan zdrowia zawodników. IFAB, by nieco załagodzić ten problem, zdecydowało się na wprowadzenie możliwości pięciu, a nie trzech zmian graczy w trakcie meczu. Tę opcję będą mieli również selekcjonerzy w trakcie nadchodzącego Euro 2021.

Wprowadzenie tej reguły nie należy do obowiązków, ale prawdopodobnie znajdzie zastosowanie w trakcie mistrzostw świata w Katarze. Zwłaszcza, że FIFA ma swoich przedstawicieli w Międzynarodowej Radzie Futbolu.