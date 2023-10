Holendrzy wzywają do bojkotu. Burza wokół mundialu w Arabii Saudyjskiej

Mundial w 2034 roku najprawdopodobniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. To jedyny kraj, który aktualnie wyraża chęć organizacji, po tym jak w ostatniej chwili swoją kandydaturą wycofała Australia. Holendrzy domagają się bojkotu tej imprezy.

Mundial w 2034 roku najprawdopodobniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej

To jedyny kraj, który na ten moment chce zorganizować ten turniej

Nie podoba się to Holendrom, którzy wzywają do bojkotu imprezy

Holendrzy oburzeni ws. MŚ 2034 w Arabii Saudyjskiej

Oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że w 2034 roku mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Arabii Saudyjskiej. To jedyny kraj, który ubiega się o organizację mundialu w tym terminie, po tym jak z pomysłu zrezygnowała australijska federacja. Końcowa data nadsyłania kandydatur dobiega we wtorek (31 października).

Informacje o mundialu w Arabii Saudyjskiej wzbudziły wielkie emocje w Internecie. Organizacja Human Rights Watch określiła, że będzie to “wstyd”, zwracając uwagę na łamanie praw człowieka w tym kraju.

Wielkie oburzenie ma miejsce także w Holandii. Tamtejsi kibice wzywają do bojkotu MŚ 2034, sugerując jednocześnie, że wycofanie Australii mogło być spowodowane przekupieniem działaczy saudyjskimi pieniędzmi.

– Co za zbieg okoliczności, Australia wycofuje się znikąd. Ci Arabowie prawdopodobnie dobrze płacą – napisał jeden z holenderskich kibiców pod wpisem serwisu NOS Voetbal.

– Nie będziecie chcieli ponownie bawić się w tak chwalebnej piaskownicy w kraju, w którym obowiązują tak zacofane zasady i ucisk, prawda? – wymownie pyta kolejny fan.

– Haha, wycofałem się w ostatecznym terminie. Myślę, że wielu Australijczyków stało się całkiem bogatych z dnia na dzień – czytamy dalej na X.

