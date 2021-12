Flick ujawnił cel reprezentacji Niemiec na mundial w Katarze

fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick opowiedział ostatnio o ambicjach swojego zespołu przed przyszłorocznym mundialem, który odbędzie się w Katarze. Nasi zachodni sąsiedzi bez kłopotów przebrnęli przez eliminacje do mistrzostw świata.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec nie ukrywał, że liczy na osiągnięcie czegoś ważnego na przyszłorocznym turnieju. Były trener Bayernu Monachium udzielił ostatnio wywiadu niemieckiemu Bildowi.

– Tęsknimy za spektakularnym sukcesem. Wszystko zależy od warunków i dostępnych zawodników. Mamy niesamowity zespół, każdy pragnie sukcesów i trofeów. Wciąż mamy rok do turnieju i musimy go wykorzystać do ulepszenia naszej gry – mówił Flick.

– Zawodnicy bardzo chcą grać w drużynie narodowej. Jako trener daje mi to pewność siebie. Tak, możemy wygrać mistrzostwa świata, ale nic nie mogę obiecać. Jedyne, co mogę zagwarantować, to to, że damy z siebie wszystko i spróbujemy poszerzyć własne granice tego, co jest możliwe – uzupełnił Niemiec.

Mistrzostwa świata w Katarze będą trwały od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku. Po raz pierwszy w historii tego typu turniej będzie rozgrywany w ostatnim kwartale roku. Obrońcą trofeum będzie reprezentacja Francji, która w 2018 roku pokonała Chorwację (4:2) w finale na turnieju w Rosji.

