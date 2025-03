Polska wygrała, ale opinie bezlitosne. “Podaj się do dymisji panie Michale”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior i piłkarz Litwy

Wymęczone zwycięstwo Polski, bezlitosne opinie po meczu

Nie takiego początku eliminacji Mistrzostw Świata 2026 oczekiwali eksperci oraz kibice reprezentacji Polski. Choć podopieczni Michała Probierza odnieśli zwycięstwo z Litwą (1:0), to niesmak po spotkaniu na Stadionie Narodowym pozostanie bardzo duży.

Od kompromitującego wyniku z 142. drużyną rankingu FIFA uratował “Biało-Czerwonych” Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry zdobył bramkę w 81. minucie po asyście Jakuba Kamińskiego. Jedynym powodem do zadowolenia po piątkowym starciu jest fakt, że po pierwszym meczu mamy komplet punktów i razem z Finlandią zajmujemy 1. miejsce w grupie G.

Podobnie jak po pierwszej połowie, tak po końcowym gwizdku na platformie X pojawiły się komentarze dotyczące występu reprezentacji Polski. Eksperci krytykowali, wyśmiewali, a nawet żartowali. Nie brakowało głosów, że Michał Probierz powinien podać się do dymisji.

– Michał Probierz refleks Łukasza Skorupskiego od zwolnienia – napisał Jan Piekutkowski na portalu X.

– Nie mam żadnych oczekiwań wobec “budowy” drużyny przez Michała Probierza. Ale, że wygrany mimo wszystko mecz pozostawi tak ogromny niesmak i poczucie żenady, to się nie spodziewałem. Teraz potężna Malta! – ocenił Sebastian Chabiniak.

– Pewne 3 punkty na początek eliminacji… – prześmiewczo stwierdził Zbigniew Boniek.

– Pewne zwycięstwo nad groźnym w koszykówkę rywalem. Droga, którą obraliśmy może i kręta, za to pod prąd – pisał Marek Szkolnikowski.

– To było żenujące nawet jak na standardy kadry, co do której nie mam żadnych oczekiwań – napisał Michał Trela.

– Wygraliśmy z Litwą 1:0. I ciągle nie wiem, co po tym meczu jest większe, ulga czy wstyd – dodał Sebastian Staszewski.

– Z Litwą po rykoszecie w 81. minucie. W takim miejscu jesteśmy – ocenił Przemysław Langier z naszego portalu Goal.pl

– Łukasz Skorupski bohaterem w meczu z Litwą. W meczu z Litwą. Miej honor i podaj się do dymisji Panie Michale – apelował Tomek Hatta.