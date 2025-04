Lopetegui znalazł nowy zespół. Szokujący wybór

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui zostanie selekcjonerem reprezentacji Kataru

Julen Lopetegui w ostatnich latach nie może zagrzać nigdzie miejsca na dłużej niż kilka miesięcy. Po trzyletniej przygodzie z Sevillą podjął się pracy w Premier League. Najpierw w roli trenera Wolverhampton, a później jako szkoleniowiec West Ham United.

Na Molineux Stadium pracował przez dziewięć miesięcy, zaś w zespole, w którym występuje Łukasz Fabiański był zatrudniony od lipca 2024 do stycznia 2025 roku. Teraz po kilku miesiącach przerwy ponownie wróci do wykonywania zawodu. Co ciekawe po raz pierwszy od siedmiu lat zobaczymy go w roli selekcjonera drużyny narodowej.

Z informacji podanych przez portal Relevo wynika, że Julen Lopetegui zostanie selekcjonerem reprezentacji Kataru. 58-latek podpisze z tamtejszą federacją dwuletni kontrakt, a jego misją będzie dalszy rozwój futbolu na Bliskim Wschodzie.

Przed byłym trenerem Realu Madryt zadanie w postaci awansu na Mistrzostwa Świata 2026. Katar zajmuje obecnie 4. miejsce w grupie A bez szans na wywalczenie bezpośredniego awansu. Natomiast wciąż są w grze o przejście do następnego etapu kwalifikacji. W czerwcu już pod wodzą nowego selekcjonera zmierzą się z Iranem i Uzbekistanem.

Lopetegui ma duże doświadczenie w pracy z drużynami narodowymi. W swoim CV ma m.in. doświadczenie z drużyn młodzieżowych La Furia Roja, a także przez dwa lata był selekcjonerem dorosłej reprezentacji Hiszpanii.