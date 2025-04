Kulesza przemówił po wyborach. Tak zareagował na porażkę

Cezary Kulesza poniósł porażkę w wyborach do Komitetu Wykonawczego UEFA. Prezes PZPN otrzymał 21 głosów. Wyniki wyborów podsumował, publikując wpis w mediach społecznościowych.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Polska zyskała ważnych sojuszników – deklaruje Cezary Kulesza

W czwartek (3 kwietnia) odbył się kongres UEFA, podczas którego miały miejsce wybory m.in. do Komitetu Wykonawczego UEFA. W ostatnich dwóch kadencjach Polska miała tam swojego przedstawiciela w osobie Zbigniewa Bońka. Jeszcze wcześniej zasiadali w nim Michał Listkiewicz i Grzegorz Lato. Na przyszłą kadencję o miejsce w strukturach europejskiej federacji ubiegał się Cezary Kulesza.

Obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie miał szczęścia w wyborach. W głosowaniu otrzymał 21 głosów, co nie wystarczyło, aby wejść w skład Komitetu Wykonawczego. Ostatnim działaczem, który się dostał był Armen Melikbejan z Armenii.

Chwilę po ogłoszeniu wyników głos ws. wyborów do Komitetu Wykonawczego UEFA zabrał Cezary Kulesza. Sternik PZPN-u wyraził pełną gotowość do współpracy i dał do zrozumienia, że rotacja w organach jest czymś naturalnym. Ponadto podkreślił, że Polska zyskała wielu sojuszników na arenie międzynarodowej. Zapewnił także, że będzie starał się o organizację EURO 2029 kobiet.

– Zakończył się kongres UEFA. Przez ostatnie dwie kadencje Polska miała swojego reprezentanta w Komitecie Wykonawczym. Decyzją delegatów w nowej kadencji postanowiono dać szansę przedstawicielom innych państw. Rotacja w tego rodzaju organach jest czymś naturalnym i zgodnym z ideą demokracji. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zostali dzisiaj wybrani do KW UEFA. Już teraz deklaruję pełną gotowość do współpracy – napisał Cezary Kulesza na platformie X.

– Przy okazji wyborów odbyłem wiele ważnych rozmów i spotkań. Polska zyskała ważnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Kontynuujemy nasze starania m.in. o organizację finału Ligi Mistrzów kobiet w 2027 roku oraz EURO 2029 kobiet. Trzymajmy kciuki! – dodał Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.