Były kadrowicz o grze reprezentacji Polski na PGE Narodowym

Jacek Bąk w rozmowie z "WP SportoweFakty" odniósł się do kwestii rozgrywania meczów reprezentacji Polski na PGE Narodowym w Warszawie. - Trochę to słabe, jeśli Polak z Polakiem nie może się dogadać - stwierdził.

Jacek Bąk skomentował zamieszanie w sprawie meczów kadry

Reprezentacja Polski już w marcu rozpocznie zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Pierwszymi rywalami Biało-Czerwonych będą reprezentacje Litwy oraz Malty. Oba spotkania zostaną rozegrane w Polsce. Wciąż jednak nie jest jasne, w jakim mieście odbędą się domowe spotkania. – Negocjacje z potencjalnymi gospodarzami meczów są na bardzo zaawansowanym etapie, który umożliwi – w najbliższym czasie – podjęcie ostatecznej decyzji – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jacek Bąk, który jest byłym kapitanem reprezentacji Polski, podkreślił, że Stadion Narodowy to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, które robi ogromne wrażenie na każdym. – I dla kogo on miałby teraz być? Dla zespołów rockowych? Dla żużla? – nie kryje zdziwienia.

– Drużyna przeciwna przyjeżdża do nas i ma – za przeproszeniem – pełno w gaciach. Każdy, kto pierwszy raz jest na tym stadionie, mówi “wow”. On robi niesamowite wrażenie – dodał. – Nie wchodzę w politykę, ale Polak z Polakiem powinni się dogadać. Nieważne jak. To jest nasze dobro narodowe. Był budowany, żebyśmy mogli oglądać tam różne imprezy sportowe, przede wszystkim piłkę nożną – zaznaczył.

Polacy w ubiegłym roku spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Obecnie kadra notuje serię pięciu meczów bez zwycięstwa.