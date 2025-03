Borek podpowiada. Tego zawodnika powinien powołać Probierz

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Wiśniewski zasłużył na powołanie? Borek apeluje o szanse dla gracza Spezii

Reprezentacja Polski w poniedziałek za tydzień rozpocznie pierwsze zgrupowanie w 2025 roku. Michał Probierz listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 ogłosi w czwartek wieczorem.

Od kilku dni w mediach trwają dywagację na temat ewentualnych zaskoczeń wśród wyborów selekcjonera. W programie “Moc Futbolu” na Kanale Sportowym swojego kandydata do gry w kadrze przedstawił Mateusz Borek. Dziennikarz sugerował, że na szansę występu z Maltą i Litwą zasługuje środkowy obrońca drugoligowej Spezii – Przemysław Wiśniewski.

– Wiśniewski jest dzisiaj topowym obrońcą w Serie B. Gra regularnie, więc dlaczego nie dać szansy? Taki mecz z Litwą, czy Maltą to inwestycja w chłopaka, który w kadrze może grać przez lata – powiedział Mateusz Borek w programie “Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Wiśniewski w bieżącym sezonie to ważny punkt w Spezii, która walczy o powrót do Serie A. 26-letni stoper uzbierał 24 mecze w lidze, w których zdobył dwie bramki. W ostatnim starciu z Pisą przeszedł drogę z piekła do nieba, ponieważ najpierw zdobył gola samobójczego, a później skierował piłkę do siatki rywala, dając zwycięstwo swojej drużynie (3:2).

W przeszłości Wiśniewski już był powołany do reprezentacji Polski. Talent stopera w marcu 2023 roku dostrzegł ówczesny selekcjoner Fernando Santos. Wychowanek Górnika Zabrze w koszulce z orzełkiem na piersi jednak nie miał okazji zadebiutować.