Georginio Wijnaldum tego lata, zmienił barwy klubowe. Holender z Liverpoolu trafił do Paris Saint-Germain. Zawodnik w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że nie czuł chęci na przedłużenie z nim kontraktu ze strony sterników The Reds.

Georginio Wijnaldum na zasadzie wolnego transferu dołączył latem do PSG

Holenderski pomocnik w rozmowie z L’Equipe ujawnił, co wpłynęło na jego rozstanie z Liverpoolem

30-latek przyznał też, że zainteresowana transferem z jego udziałem była FC Barcelona

Wijnaldum przedstawicielem dream teamu

Georginio Wijnaldum, trafił do ekipy z Anfield Road latem 2016 roku z Newcastle United. Kosztował wówczas 23 miliony funtów, stając się szybko jedną z kluczowych postaci Liverpoolu dowodzonego przez Juergena Kloppa.

Reprezentant Holandii pomógł drużynie z Merseyside wygrać szósty w historii klubu Puchar Europy, a także pierwszy od 30 lat mistrzowski tytuł. Niemniej zawodnik nie otrzymał propozycji przedłużenia umowy z The Reds, co sprawiło, że ostatecznie piłkarz trafił do PSG na zasadzie wolnego transferu.

Wijnaldum ujawnił w rozmowie z L’Equipe, że nie chciał opuszczać Liverpoolu. Czuł jednak, że jest wypychany z klubu po nieudanych rozmowach w sprawie nowego kontraktu. – Kilka miesięcy temu wyraziłem chęć pozostania w Liverpoolu, ale bez wchodzenia w szczegóły. Klub nie dał mi jednak powodów, aby czuł, że chce mnie zatrzymać. W takich sytuacjach trzeba iść do przodu i żyć dalej – mówił 30-latek w rozmowie z francuskim dziennikiem.

Wijnaldum ujawnił jednocześnie, że z propozycją wyszła też FC Barcelona, Warunki klubu z Paryża były jednak znacznie atrakcyjniejsze. – Zgłosiła się po mnie Barcelona. Przyznam, że byłem szczęśliwy, że taki klub mnie chciał, bo marzyłem o grze w tej ekipie jako dziecko. Dla większości holenderskich piłkarzy to wymarzony klub. Miałem plan, aby dołączyć do Barcelony. Negocjacje trwały jednak bardzo długo. W końcu ofertę złożyło PSG, które pozwoliło mi odczuć, że mnie chce. Podjął zatem decyzję o spróbowaniu czegoś innego – powiedział zawodnik.

W tym sezonie Wijnaldum wystąpił w pięciu spotkaniach teamu z Paryża. PSG aktualnie plasuje się na pierwszej pozycji w ligowej klasyfikacji. Wygląda na to, że Holender to kluczowa postać w ekipie Mauricio Pochettino. W środę zawodnik być może rozegra kolejny mecz w szeregach paryżan, gdy francuska ekipa zmierzy się w Lidze mistrzów z Crlub Brugge.

