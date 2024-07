fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Ligue 1

DAZN i beIN Sports wygrał przetarg na prawa do Ligue 1

Ligue 1 zacznie zmagania już w trzeci weekend sierpnia. Kilka ciekawych spotkań odbędzie się już w pierwszej kolejce ligi francuskiej. Ciekawie zapowiada się potyczka AS Saint-Etienne – AS Monaco. Tymczasem RMC Sport przekazało informacje o tym, kto wygrał przetarg telewizyjny na pokazywanie spotkań ligowych we Francji.

Źródło przekazało, że zarząd Professional Football League zatwierdził transakcję na dzisiejszym spotkaniu w Paryżu. Umowa wyceniana jest na mniej więcej 500 milionów euro za sezon i będzie obowiązywać od 2024 do 2029 roku.

DAZN pokaże osiem spotkań w każdej kolejce. Z kolei jeden mecz przypada beIN Sport. Ciekawe jest też to, że przez długi czas władze wielu klubów opowiadały się za tym, aby powstał specjalny dedykowany kanał, który należałby do Ligue 1. Niemniej takie rozwiązanie nie znalazło poparcia u przedstawicieli Paris Saint-Germain.

Nowa kampania w lidze francuskiej będzie jednocześnie 87. sezonem Liguie 1, czyli najważniejszych rozgrywek piłkarskiej we Francji. Nowy sezon zacznie się 16 sierpnia 2024 roku, a potrwa do 22 maja 2025 roku. Obrońca mistrzowskiego tytułu jest Paris Saint-Germain.

W rozgrywkach ligi francuskiej weźmie udział 18 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznej nieobecności wracają Auxerre i Angers. Z kolei AS Saint-Etienne wraca po dwóch latach przerwy.

