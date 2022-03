fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG nie odpuszcza w sprawie zatrzymania Kyliana Mbappe. Le Parisien poinformował, że przedstawiciel Ligue 1 złożył mistrzowi świata z 2018 roku kolejną ofertę związaną z przedłużeniem kontraktu. Zawodnik może zarobić krocie.

Wciąż niejasna jest przyszłość Kyliana Mbappe

Le Parisien ujawnił, że 23-latek otrzymał nową ofertę od Paris Saint-Germain

Francuski klub oferuje piłkarzowi bajońską premię

PSG przebiło propozycję Realu Madryt

PSG może liczyć na Kyliana Mbappe tylko do końca sezonu. Reprezentant Francji ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca tego roku.

Le Parisien twierdzi natomiast, że Paris Saint-Germain zaoferowało zawodnikowi nową umowę, która miałby obowiązywać do 2024 roku. Nowe warunki w kontrakcie miałaby zapewniać Mbappe zarobki na poziomie 50 milionów euro rocznie. Jednocześnie Francuz miałby otrzymać premię lojalnościową w wysokości bagatela 100 milionów euro, za to, że zdecyduje się na kontynuowanie kariery w ekipie z Paryża.

Mbappe dołączył do PSG w 2017 roku z AS Monaco. Najpierw było to wypożyczenie na rok. Tymczasem w 2018 roku sternicy klubu z Parc des Princes zdecydowali się na wykupienie zawodnika za 145 milionów euro.

W tej kampanii 23-letni piłkarz wystąpił łącznie w 34 spotkaniach, w których strzelił 24 gole. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 160 milionów euro. Wcześniej pojawiły się w mediach doniesienia, że Mbappe jest już po słowie z Realem Madryt. Do ekipy z La Liga piłkarz miałby dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

Czytaj więcej: Mbappe puszcza oczko w kierunku PSG