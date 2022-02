PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylianowi Mbappe z końcem czerwca wygasa obecna umowa z Paris Saint-Germain, ale w dalszym ciągu nie wiadomo, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wypowiedź udzielona po ostatnim meczu z St. Etienne może sugerować, że jest otwarty na przedłużenie umowy z klubem.

Obecna umowa Kyliana Mbappe z PSG obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku

Zawodnik zapewnia, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojej przyszłości

Paryżanie liczą na przedłużenie z nim umowy, o jego pozyskanie zabiega także Real Madryt

Mbappe otwarty na pozostanie w PSG?

Jeszcze niedawno wydawało się, że Mbappe po zakończeniu sezonu odejdzie z PSG na zasadzie wolnego transferu, a kolejnym klubem w jego karierze będzie Real Madryt. Na razie nie doszło jednak do finalizacji żadnych rozmów, a z każdym dniem taki scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny.

L’Equipe informuje, że Mbappe miałby być otwarty na możliwość pozostania w Paris Saint-Germain, a sugerować to ma wypowiedź, jakiej udzielił po ostatnim meczu z AS Saint-Etienne. Reprezentant Francuz zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, co pozwoliło mu się zrównać z bramkowym osiągnięciem Zlatana Ibrahimovicia.

– To wyjątkowe, że udało mi się wyrównać rekord Ibrahimovicia na naszym stadionie, przy wsparciu naszych kibiców. Wszyscy chcemy iść w tym samym kierunku – powiedział Mbappe. Francuz był również zapytany, czy chce pobić rekord 200 goli Cavaniego, który jest najlepszym strzelcem PSG w historii. – Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie – odpowiedział napastnik.

We Francji słowa te są traktowane jako puszczenie oka ze strony Mbappe w kierunku PSG, które nie ukrywało do tej pory, że liczy na zatrzymanie zawodnika. Sam piłkarz ze swojej strony zapewnia, że nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości i z decyzjami zamierza poczekać do końca obecnego sezonu.

Hiszpańskie media wskazują jednak datę 9 marca, jako kluczową dla przyszłości Mbappe. Wówczas dojdzie do rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym o awans do ćwierćfinału walczyć będą zespoły Realu Madryt i Paris Saint-Germain. W przypadku awansu Królewskich, napastnik może ogłosić, czy odchodzi, czy zostaje w PSG.

