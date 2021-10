Olympique Lyon pokonał 2:0 AS Monaco w najciekawiej zapowiadającym się meczu 10. kolejki Ligue 1. Czwartej już porażki w tym sezonie doznał natomiast broniące mistrzowskiego tytułu Lille.

Clermont Foot – Lille 1:0

Lille fatalnie rozpoczęło obecny sezon, ale przed przerwą na mecze reprezentacji wydawało się, że wraca na właściwy tor. Aktualnie mistrzowie Francji mogli się bowiem pochwalić trzema wygranymi z rzędu i do sobotniego meczu z Clermont Foot przystępowali w roli zdecydowanego faworyta. Po raz kolejny sprawili jednak ogromny zawód swoim kibicom.

O losach rywalizacji zadecydowała sytuacja z 32. minuty. Wówczas do odbitej piłki przed polem karnym dopadł Vital N’Simba i mocnym uderzeniem przy słupku nie dał szans bramkarzowi gości. Było to całkowicie zasłużony gol dla gospodarzy, którzy wcześniej stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji.

Faworyzowane Lille nie było w stanie w żaden sposób odpowiedzieć i musiało pogodzić się z czwartą porażką w tym sezonie.

Olympique Lyon – AS Monaco 2:0

W drugim sobotnim spotkaniu doszło do pojedynku dwóch drużyn aspirujących do walki o czołowe lokaty. Olympique Lyon podejmował u siebie AS Monaco, które liczyło na odniesienie czwartego zwycięstwa z rzędu. W sobotę nie było jednak w stanie zaskoczyć swojego przeciwnika.

Bezbramkowy wynik utrzymywał się bardzo długo, ale ostatni kwadrans należał do gospodarzy, którzy zadali rywalom dwa ciosy na wagę zwycięstwa. W 75. minucie Lyon na prowadzenie wyprowadził Karl Toko Ekambi, który nie pomylił się z rzutu karnego. W ostatniej minucie drugiego gola dołożył natomiast Jason Denayer, a w roli asystenta wystąpił Emerson.

Dla Lyonu była to czwarta wygrana w tym sezonie, która pozwoliła mu awansować na piąte miejsce w tabeli.