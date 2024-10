Enrique go odstawił. Gwiazda PSG uderza w klub

Milan Skriniar nie pełni już roli wyjściowego zawodnika w PSG. Luis Enrique używa go tylko w rotacji składem. Reprezentant Słowacji otwarcie przyznał, że nie jest szczęśliwy w klubie.

Skriniar postawił na szczerość, “Nie jestem szczęśliwy w PSG”

Paris Saint-Germain latem podczas okna transferowego zdecydowała się sprowadzić do klubu nowego obrońcę. William Pacho za kwotę 40 milionów euro odszedł z Eintrachtu Frankfurt i dołączył do francuskiego giganta. Transfer reprezentanta Ekwadoru spowodował, że rola Milana Skriniara w drużynie została mocno ograniczona. Z kluczowego zawodnika Słowak został zdegradowany do roli zmiennika.

Co prawda, Skriniar mógł odejść latem z PSG, bowiem na stole miał oferty nie tylko transferu definitywnego, ale również wypożyczenia. Mimo otrzymania informacji, że jego czas gry znacznie ulegnie zmianie, to 29-latek zdecydował się zostać w klubie i walczyć o swoje. Jak dotąd zdecydowanie przegrywa rywalizację z Pacho, ponieważ rozegrał tylko 2 mecze w Ligue 1.

W ostatnim wywiadzie dla portalu Sport.sk skomentował swoją aktualną sytuację w klubie. Skriniar otwarcie przyznał, że nie jest szczęśliwy, ponieważ chciałby grać więcej. Zaznaczył jednak, że szanuje wybory trenera Luisa Enrique.

– Nie jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany w PSG. Chciałbym grać więcej, ale szanuję wybory Luisa Enrique – powiedział Milan Skriniar, cytowany przez Nicolo Schirę.

Niewykluczone, że zimą wróci ponownie temat zmiany barw klubowych przez Milana Skriniara. Być może w styczniu raz jeszcze o jego angaż powalczą kluby z Saudi Pro League, tak jak miało to miejsce w lipcu i sierpniu bieżącego roku.