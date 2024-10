Newcastle włącza się do walki. Kolejka chętnych po gwiazdę Ligue 1

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Jonathan David ma w czym wybierać, Newcastle wkracza do gry

Newcastle snuje ambitne plany powrotu do Ligi Mistrzów. The Magpies w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy od wielu lat rywalizowali w najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Ich występ na europejskiej scenie zakończył się jednak na fazie grupowej, gdzie w grupie śmierci zajęli 4. miejsce za plecami Borussii Dortmund, PSG oraz Milanu. W bieżącej kampanii ponownie chcą wrócić na najwyższy poziom w klubowym futbolu. Dlatego zarząd klubu zimą będzie chciał dokonać stosownych wzmocnień, aby realnie walczyć o najwyższe cele.

Jak donosi portal Football Insider, celem na zimowe okno transferowe będzie Jonathan David. Kanadyjczyk jest obecnie piłkarzem LOSC Lille, lecz zdecydował, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Według nich Newcastle chce skorzystać z okazji i już zimą zapewnić sobie usługi bramkostrzelnego napastnika. Według medialnych doniesień Sroki są gotowe wyłożyć nie więcej niż 20 mln euro.

Dla francuskiego klubu sprzedaż Jonathana Davida w styczniu będzie ostatnim dzwonkiem, aby spieniężyć zawodnika. Inaczej po zakończeniu sezonu odejdzie on za darmo. Warto jednak pamiętać, że Newcastle to niejedyna opcja transferowa dla 24-latka. Ostatnimi czasy snajper jest łączony z przeprowadzką do Interu Mediolan czy Juventusu.

W bieżącym sezonie David może pochwalić się zdobyciem ośmiu bramek w trzynastu meczach we wszystkich rozgrywkach.