Saga związana z odejściem Kyliana Mbappe z Paris-Saint Germain zdaje się nie mieć końca. Francuz jest kuszony przez Real Madryt, ale Paryżanie robią wszystko co mogą, by zatrzymać go w klubie. W temacie potencjalnego transferu wypowiadało się już wiele postaci ze świata futbolu. Głos zabrał też Ronaldinho, który doradził Francuzowi pozostanie w PSG.

Mbappe nie zdecydował się jeszcze na przedłużenie kontraktu z PSG

Skrzydłowy zastanawia się nad odejściem do Realu Madryt

Ronaldinho radzi Francuzowi, by ten został we Francji

Czas ostatecznej decyzji zbliża się nieubłaganie

Rodzina Kyliana Mbappe znajduje się obecnie w Katarze, gdzie odbywają sę negocjacje dotyczące jego przyszłości. PSG oferuje skrzydłowemu niebotyczne zarobki, byleby ten zdecydował się na pozostanie w obecnym zespole. Marzeniem Francuza jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów, co jak na razie z drużyną mistrza Francji się nie udaje. To główna przyczyna jego wątpliwości odnośnie przedłużenie kontraktu.

Wywiadu dla Amazon Prime udzielił w tym tygodniu Ronaldinho. Legenda brazylijskiej piłki reprezentowała Paris-Saint Germain w latach 2001-2003. Doradza on skrzydłowemu pozostanie we Francji.

– Czy Mbappé ma wszystko, aby osiągnąć sukces w PSG? Za moich czasów było inaczej. Teraz klub w jego erze znajduje się na szczycie. Ten piłkarz może wygrać Ligę Mistrzów, grając dla paryżan – powiedział Ronaldinho.

– Mbappé gra bardzo dobrze. Wciąż jest bardzo młody, silny i szybki. Oglądanie go w akcji to coś przepięknego. Mam nadzieję, że stanie się najlepszym zawodnikiem na świecie i wygra Złotą Piłkę. Mam naprawdę wielką nadzieję, że wszystko mu się ułoży. Mógłbym z nim zagrać w jednej drużynie, ponieważ sądzę, że uzupełniamy się w charakterystyce – dodał Brazylijczyk.

Najbliżej triumfu w Lidze Mistrzów Paryżanie byli w sezonie 2019/20. Wówczas przegrali w finale z Bayernem Monachium różnicą zaledwie jednej bramki. W tym sezonie PSG odpadło z rywalizacji już na etapie ⅛ finału.

