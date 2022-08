Reprezentant Polski doceniony przez prestiżowe medium

Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski udanie rozpoczął nowy sezon w Lens. Reprezentant Polski został wybrany do jedenastki drugiej kolejki w Ligue 1.

Drugi sezon w Ligue 1 rozgrywa Przemysław Frankowski

Polak wystawiany jest na nowej pozycji

Zmiana sektora boiska nie wpłynęła jednak źle na 27-latka, który znalazł się w jedenastce kolejce

Frankowski ze znanym sobie wyróżnieniem

Sezon 2022/2023 jest drugim, w którym Przemysław Frankowski reprezentuje Lens. Pierwsza kampania była zdecydowanie udana dla Polaka, ponieważ nie tylko przebił się on do podstawowego składu, ale był istotnym zawodnikiem drużyny. 27-latek strzelił aż sześć goli i zaliczył pięć asyst. Na koniec ligowych zmagań kibice w głosowaniu L’Équipe wybrali Frankowskiego odkryciem minionych rozgrywek w Ligue 1.

Tego lata z Lens do Marsylii przeniósł się reprezentant Francji Jonathan Clauss, dzięki czemu Frankowski gra w innym sektorze boiska. Polak nie jest już lewym, a prawym wahadłowym. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na formę 27-latka, który sezon zaczął od asysty w meczu z Brest (3:2). Wówczas Frankowski był mocnym kandydatem do znalezienia się w jedenastce kolejki. Polak został wyróżniony tydzień później.

Duża aktywność w grze, 3 strzały, 2 kluczowe podania, czyste konto. Przemysław Frankowski w jedenastce kolejki L'Equipe. #FrancjaElegancja pic.twitter.com/QDJih4Xvl3 — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) August 15, 2022

L’Équipe uznało, że Frankowski zagrał na tyle dobrze przeciwko Ajaccio, że zasłużył na znalezienie się w gronie jedenastu najlepszych piłkarzy minionej kolejki w Ligue 1. Lens zremisowało 0:0, ale Polak został doceniony za – trzy strzały, dwa kluczowe podania, dziewiętnaście podań w ostatniej tercji boiska – zwraca uwagę francuski dziennik sportowy, który przyznał 27-latkowi notę 7, jak pozostałej ósemce graczy. Tylko Neymar i Andric zapracowali na ocenę 8. Frankowski ma powody do zadowolenia, choć jedenastka kolejki nie jest mu obca. Polak był wyróżniany już w poprzednim sezonie.

Czytaj także: Niedziela w Ligue 1: kiepski początek sezonu, grał Frankowski, Milik znowu bez liczb