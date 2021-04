Wielkimi krokami zbliżają się piłkarskie mistrzostwa Europy. Jednym z faworytów turnieju będzie reprezentacja Francji, niemal jak zwykle od wielu lat. Ostatnie ćwierćwiecze to wielkie sukcesy Trójkolorowych, ale także duże skandale. To wszystko przybliża Matthew Spiro w swojej książce “Mistrzowie. Od Zidane’a do Mbapego. Upadki i wzloty francuskiego futbolu”, która nakładem Wydawnictwa Znak ukaże się w Polsce 2 czerwca.

Pierwsza książka o sekretach francuskiego futbolu. Upadki i wzloty, gorzkie porażki i wielkie skandale opisane w jednym miejscu. Reprezentacja Francji opisana z każdej strony. Trójkolorowi, jakich mogliście nie znać. To dobra pozycja dla kibiców przed Euro 2020.

We Francji reprezentacja to coś o wiele więcej niż tylko drużyna piłkarska. To duma narodu, najmocniejsze ogniwo francuskiego sportu. To w niej odbija się kondycja państwa – konflikty społeczne i polityczne. Nic nie dostarcza Francuzom tylu skrajnych emocji co mecze ich narodowej drużyny.

Ceniony dziennikarz sportowy Matthew Spiro przygląda się francuskiej piłce od lat. Niejednokrotnie komentował występy Les Bleus. Był świadkiem wielkich emocji, niezwykłych sukcesów i gorzkich porażek. W swojej książce zabiera nas w podróż po najnowszej historii francuskiej piłki, przybliża sylwetki światowych gwiazd futbolu: Mbappego, Benzemy, Zidane’a i ich selekcjonerów, odsłania kulisy afer seksualnych i finansowych oraz przygląda się problemom, z którymi boryka się reprezentacja piłkarskich mistrzów świata.

Fragment książki:

“Nie ulega wątpliwości, że francuska reprezentacja narodowa jest we Francji instytucją bardzo cenioną. Ma niesamowitą moc wpływania na kraj, co wiąże się z wielką odpowiedzialnością: kiedy Les Bleus wygrywają, Francuzi są szczęśliwym, zjednoczonym narodem. Kiedy zaś przegrywają, wyłania się z nich obraz rozzłoszczonego, podzielonego społeczeństwa.

Jak wygrana z 1998 roku nie usunęła wielu problemów zakorzenionych w społeczeństwie, tak triumf z roku 2018 nie zlikwidował dyskryminacji, przestępczości i bezrobocia. A jednak zwycięstwa te wzbudziły dumę i uszczęśliwiły miliony ludzi; a dzięki piłkarzom takim jak Mbappé, Pogba i Kanté – wspaniałym czarnoskórym zawodnikom z les banlieues – na czele obecnej drużyny Les Bleus czynią więcej dobra dla wizerunku francuskiej imigranckiej młodzieży i stygmatyzowanych przedmieść, niż byłby w stanie uczynić jakikolwiek polityk.

Są to dla francuskich kibiców bez wątpienia czasy ekscytujące. Mroczne, przykre dni strajków piłkarzy, wewnętrznych walk i skandali z sekstaśmami teraz wydają się bardzo odległe. Jednak w przypadku Les Bleus, jak się przekonaliśmy, śledząc 20 lat niezwykłych wzlotów i rozpaczliwych upadków, trudno przewidzieć, co może czekać za zakrętem”.

Książka “Mistrzowie. Od Zidane’a do Mbapego. Upadki i wzloty francuskiego futbolu” będzie miała premierę już 2 czerwca!